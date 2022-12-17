Росіяни зранку обстрілюють Херсон, є жертви: перші деталі (фото і відео)

Російські окупаційні війська зранку 17 грудня обстрілюють нещодавно звільнений український Херсон - є постраждала й загиблий.

Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

За його даними, окупанти обстрілюють місто з РСЗВ та артилерії. Гатять по Корабельному району Херсона.

У результаті обстрілу РФ загинув 36-річний цивільний чоловік. На момент атаки він перебував у автівці.

Крім того, поранення отримала 70-річна жінка. Її госпіталізували.

"Зранку російські загарбники обстрілюють Херсон - постраждали двоє людей. Рашисти завдають ударів з РСЗВ та артилерії по Корабельному району Херсона. 36-річний чоловік, який перебував у автівці, загинув на місці. 70-річну жінку з пораненням доправили до лікарні. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, у поліції додали, що окупанти обстріляли Бериславський та Херсонський райони, Херсон і його передмістя. В обласному центрі під ворожий удар потрапили цивільні будівлі а кількох районах міста.

У результаті атаки пошкоджено електромережі, палала територія виробничого комплексу. У багатоповерхівках через обстріл розбиті вікна, пошкоджені балкони, у квартирах виникли пожежі.

За минулу добу, 16 грудня, поліція відкрила 32 провадження за фактами воєнних злочинів армії РФ на Херсонщині. Крім того, з'ясувалося, що під час окупації російські військові розграбували військову установу та гуртожиток у Херсоні. Майно вивезли у невідомому напрямку.

Також місцеві продовжують повідомляти про мародерство, яке вчиняли російські військові, викрадаючи у людей автомобілі та мисливські рушниці. За усіма фактами відкриті кримінальні провадження за ст.438 "Порушення законів та звичаїв війни" ККУ.

Яка ситуація у Херсоні

Український Херсон, який перебував під окупацією РФ 8 місяців, захисники України звільнили 11 листопада 2022 року. Місцеві мешканці не стримували сліз радості у день звільнення - вони дякували українським воїнам, плескали їм, фотографувалися із захисниками.

Втім, після деокупації частини Херсонської області й обласного центру російські окупанти тероризують місцевих жителів.

Так, днями росіяни у Херсоні обстріляли пункт допомоги Червоного Хреста. У результаті атаки РФ загинула жінка – парамедикиня, волонтерка.

Того ж дня війська РФ поцілили у житлові будинки та маршрутку. Окрім парамедикині, була ще загибла людина.

Крім того, через ворожі обстріли все місто залишилося без світла.

Те, що саме російські війська обстрілюють Херсон визнав голова МЗС Росії Сергій Лавров. Він публічно підтвердив, що війська РФ бомблять Херсон, сказавши:

"У нас і місто Сталінград було нашою територією. І ми там німців били, і так били, що вони звідти втекли". Також Лавров, згідно із кремлівською пропагандою, натякнув, що вважає український Херсон "своєю територією".

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