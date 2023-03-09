Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни зранку вдарили по автобусній зупинці у Херсоні: Єрмак показав страшні фото наслідків

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
6835
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни зранку вдарили по автобусній зупинці у Херсоні: Єрмак показав страшні фото наслідків

Фото: ТСН.ua

У четвер, 9 березня, в Херсоні пролунали потужні вибухи. Як виявилося, росіяни завдали чергового удару по звичайній автобусній зупинці, де були люди.

Вранці 9 березня росіяни знову обстріляли Херсон. Внаслідок удару по автобусній зупинці загинули троє людей.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Російські терористи зранку обстріляли Херсон. Влучили, у тому числі, в зупинку громадського транспорту. Внаслідок обстрілу загинуло 3 осіб", - написав він у своєму Telegram.

Нагадаємо,  уночі проти 9 березня Росія вкотре здійснила масовану атаку України. ТСН.ua зібрали все, що відомо про черговий терор РФ.

Читайте також:

Понад 10 обстрілів за раз: репортаж з місця обстрілів Херсона

Понад 10 обстрілів за раз: репортаж з місця обстрілів Херсона

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
6835
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація