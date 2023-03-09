Росіяни зранку вдарили по автобусній зупинці у Херсоні: Єрмак показав страшні фото наслідків

У четвер, 9 березня, в Херсоні пролунали потужні вибухи. Як виявилося, росіяни завдали чергового удару по звичайній автобусній зупинці, де були люди.

Вранці 9 березня росіяни знову обстріляли Херсон. Внаслідок удару по автобусній зупинці загинули троє людей.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Російські терористи зранку обстріляли Херсон. Влучили, у тому числі, в зупинку громадського транспорту. Внаслідок обстрілу загинуло 3 осіб", - написав він у своєму Telegram.

Нагадаємо, уночі проти 9 березня Росія вкотре здійснила масовану атаку України. ТСН.ua зібрали все, що відомо про черговий терор РФ.

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