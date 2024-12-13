Росіяни зранку вгатили по Харківщині: влада повідомила, хто потрапив під удар

Через ворожий удар є постраждалі.

Сьогодні зрання, 13 грудня, під час повітряної атаки окупанти вдарили по Мирному Берестинського району Харківщини.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, дві людини отримали поранення - це працівники цивільного підприємства.

"Пошкоджена цивільна інфраструктура. Деталі щодо руйнувань зʼясовуються", - написав він.

На місці працюють всі відповідні служби.

Росія вранці випустила по Україні ракети. Зокрема, зафіксовано пуски "Калібрів". Окрім того, ворог підняв у повітря винищувач МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.