Росіяни зрозуміли, що блекаут в Україні не вдався: в Повітряних силах попередили, чого чекати влітку

Ігнат наголосив, що слід готуватися до ворожих ударів по інших важливих об'єктах України. Захист від атак можуть забезпечити системи SAMP/T та Patriot.

Росіяни побачили, що не змогли влаштувати в Україні зимовий блекаут, тому може поменшати атак по об'єктах енергетичної інфраструктури, однак ворог може почати бити по транспортній інфраструктурі або гідротехнічних спорудах.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у інтерв'ю NV.

Щодо масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, то Ігнат зауважив, що українська енергетика вже адаптувалася до такого протистояння з ворогом. Адже вдається швидко мобілізуючи бригади та відновлювати пошкодження.

"Світловий день стає довшим, а енергоспоживання – меншим. Ворог побачив, що цілі не досягнуто, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури", – припустив речник Повітряних сил.

Він також звернув увагу на те, що Україна вже переживала весняний і літній періоди війни минулого року, тож "нічого не зміниться".

Водночас Ігнат попередив, що слід готуватися до ворожих ударів по інших важливих об'єктах України: наприклад, по транспортній інфраструктурі або гідротехнічних спорудах.

"Тому Повітряним силам слід посилюватись і очікувати якнайшвидшого повернення наших воїнів з навчань. А разом із ними й на прибуття засобів ППО/ПРО, таких як ЗРК SAMP/T та Patriot", – сказав речник Повітряних сил.

Він пояснив, що саме такі засоби необхідні для боротьби з російськими балістичними ракетами та окремими видами крилатих ракет, таких як Х-22. Окрім того, системи потрібні для захисту пріоритетних напрямків від ударів, зокрема, балістичними ракетами.

Нагадаємо, раніше Ігнат не виключив, що у річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого, Росія може завдати ракетного удару по Україні чи посилити атаки на фронті. Однак Сили оборони готові до цього.

У Повітряних силах також інформували, що в РФ є список цілей, які ворог атакує в Україні. Це критична інфраструктура, державні, урядові структури, паливно-енергетичний сектор, гідротехнічні споруди, електростанції та транспортна інфраструктура.

Читайте також: