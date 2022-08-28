"Росіяни зрозуміють, що пора збиратися геть": британський офіцер пояснив "подвійну цінність" ударів по Криму

Росіяни в незаконно окупованому Криму рано чи пізно зрозуміють, що їм слід забиратися з українського півострова, інакше на них чекає смерть. Це стосується як окупантів, так і цивільних.

Проте навряд чи атак в захопленому росіянами українському Криму буде достатньо, щоб Путін закінчив війну.

Таку думку висловив британський військовий експерт, полковник у відставці Глен Грант телеканалу "Еспресо".

За його словами, всі атаки у ворожому тилу важливі незалежно від того, хто і як їх здійснює.

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"Але атаки в Криму цінні подвійно через свою психологічну цінність. Фактично, чиниться тиск на інших росіян, не тільки військових, але і на мирне населення, яке зараз знає про атаки в Криму, і тому вони починають піднімати питання про російську стратегію", - пояснив експерт.

Водночас британський військовий експерт вважає, що атак в Криму буде недостатньо, щоб Росія "одумалася" і припинила війну.

"На перших порах такі атаки могли б погіршити ситуацію, оскільки у людей могло з'явитися бажання підтримати свій уряд з метою попередження нападу України на росіян, і такий негатив був присутній би якийсь час. Але рано чи пізно люди (росіяни, - ред.) в Криму, як військові, так і цивільні, зрозуміють, що дійсно пора збиратися геть, тому що якщо вони цього не зроблять, то їх просто вб'ють", - додав він.

Нагадаємо, Росія перекидає до Криму чергову партію військової техніки (відео).

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