Росіяни зруйнували б Київ, якби хотіли – Трамп шокував новою заявою

Президент США додав, що Україну просто стирають з лиця землі.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре спантеличив своєю компліментарною заявою на адресу росіян – цього разу голова Білого дому заявив, що якби РФ хотіла, вона могла б зруйнувати Київ вщент.

Про це Трамп сказав у сьогоднішній розмові з журналістами.

"Країну розбомбили вщент. Багато міст лежить в руїнах. Будівлі зруйновані", - говорить Трамп.

На його думку, росіяни не хотіли руйнувати Київ, бо "якби вони хотіли, вони б це зробили".

"У Києві не так. Гадаю, що вони не хочуть пускати туди багато ракет. Вони зруйнували, але не 100%. Якби хотіли 100%, вони б це зробили. Але є міста, які повністю зруйновані", - сказав Трамп, до речі, у той час, коли у більшості регіонів України, в тому числі і Києві, була оголошена повітряна тривога.

Президент США додав, що Україну просто стирають з лиця землі.

"Погляньте, що робиться. Є міста, де не залишилося жодної цілої будівлі. Ви згадуєте Газу. Ці міста, як Газа. А у багатьох більше руйнувань, ніж у Газі", - говорить Трамп.

Інші заяви Дональда Трампа під час цього виступу:

Раніше журналістка видання Fox News повідомила, що Путін хоче, щоб на виборах в Україні перемогла його маріонетка, а Трамп нібито не проти.

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