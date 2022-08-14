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Росіяни зруйнували будинок брата зірки "Жіночого Кварталу" – фото

Росіяни зруйнували будинок брата зірки "Жіночого Кварталу" – фото

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Росіяни зруйнували будинок брата зірки "Жіночого Кварталу" – фото

Фото: instagram.com/orudjova_nastya

Зірка "Жіночого Кварталу" Анастасія Оруджова розповіла, що російські окупанти зруйнували будинок її брата.

Про це знаменитість повідомила в сторіз своєї сторінки в Instagram.

Також акторка показала, що залишилося від будівлі. На фото видно, що дім без даху, вікон та з потрощеними стінами.

© instagram.com/orudjova_nastya
Фото: instagram.com/orudjova_nastya

"Рускіє у**бки позавчора знищили хату. Він дивом залишився живим", – повідомила Настя.

Оруджова також попросила у підписників про допомогу. Вона звернулася до прихильників з проханням допомогти зібрати речі для рідної людини.

Невдовзі учасниця "Танців з зірками" повідомила, що збір закрито.

© instagram.com/orudjova_nastya
Фото: instagram.com/orudjova_nastya

"Ви всі круті! Ще раз дякую! І від мене, і від Вані. Днями вже буду збирати посилку на Запоріжжя",– розповіла вона.

Нагадаємо, Ольга Сумська показала, як під вибухами поліцейські евакуювали мешканців Донеччини. Вона поділилася кадрами, як героїчно, ризикуючи власним життям, група поліцейських рятувала людей з-під обстрілів у Мар'їнці

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