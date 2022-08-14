Росіяни зруйнували будинок брата зірки "Жіночого Кварталу" – фото

Про це знаменитість повідомила в сторіз своєї сторінки в Instagram.

Також акторка показала, що залишилося від будівлі. На фото видно, що дім без даху, вікон та з потрощеними стінами.

Фото: instagram.com/orudjova_nastya

"Рускіє у**бки позавчора знищили хату. Він дивом залишився живим", – повідомила Настя.

Оруджова також попросила у підписників про допомогу. Вона звернулася до прихильників з проханням допомогти зібрати речі для рідної людини.

Невдовзі учасниця "Танців з зірками" повідомила, що збір закрито.

Фото: instagram.com/orudjova_nastya

"Ви всі круті! Ще раз дякую! І від мене, і від Вані. Днями вже буду збирати посилку на Запоріжжя",– розповіла вона.

Нагадаємо, Ольга Сумська показала, як під вибухами поліцейські евакуювали мешканців Донеччини. Вона поділилася кадрами, як героїчно, ризикуючи власним життям, група поліцейських рятувала людей з-під обстрілів у Мар'їнці.

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