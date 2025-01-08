Росіяни зруйнували позиції ЗСУ біля Часового Яру та Торецька: що відомо

Російська окупаційна армія зруйнувала деякі позиції Сил оборони України у Часовому Яру, Торецьку та біля Ступочок Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

Зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках відбулися бойові зіткнення в Часовому Яру, Торецьку та в районі Ступочок. Українська армія вживає заходи для того, щоб не допустити погіршення тактичного положення.

В ОСУВ зауважили, що при проведенні наступальних дій в міській забудові армія РФ активно застосовувала ударні безпілотники.

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції зазнали руйнування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський наголосив, що наразі немає загрози оточення ЗСУ на південь від Курахового. Ведуться активні бої за головну транспортну артерію – трасу Курахове-Запоріжжя.

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