Росіяни зруйнували позиції ЗСУ на одному з "гарячих" напрямків: що відомо

Російські військові зруйнували деякі позиції Сил оборони під час штурму на Покровському напрямку.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) "Хортиця".

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", – наголошують військові.

На Покровському напрямку агресори з Росії проводили наступальні дії в районах Єлизаветівки, Променя, Петропавлівки, Зеленого, Звірового, Котлиного, Новоолександрівки, Успенівки, Надіївки, Курахового, Дачного та Ясенового. Зокрема, бої тривали в Лисівці, Шевченко та Нововасилівці.

Як повідомляли аналітики ISW, армія РФ наступає в Курській області. Своєю черго, російський мілблогер стверджував, що українські контратаки уповільнюють темп просування росіян у Курській області.

Читайте також: