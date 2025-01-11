Росіяни зруйнували позиції ЗСУ на трьох напрямках - "Хортиця"

Ситуація на фронті дуже напружена, окупанти активізувалися.

Протягом минулої доби основні атакувальні зусилля противника були зосереджені на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця".

На Краматорському та Торецькому напрямках відбулися боєзіткнення в Часовому Яру, в районі Ступочок, Білої Гори, Предтечиного та в Торецьку.

Військові також зазначили, що деякі українські позиції зазнали руйнувань внаслідок штурмових дій та вогневого впливу. Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в бойові порядки Сил оборони.

Нагадаємо:

Російські окупаційні війська повністю захопили місто Курахове у Донецькій області, повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Курахове", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Курахове наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Водночас в останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялось про те, що росіяни намагалися прорвати українську оборону неподалік Курахового, але інформації щодо окупації міста не коментували.

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