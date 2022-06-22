РФ зруйнувала до 30% інфраструктури України: Кубраков розповів про завдані війною збитки

У деяких звільнених регіонах України вже почалося відновлення, проте через брак коштів це не може статися швидко.
Вартість руйнувань, спричинених повномасштабною війною з Росією, перевищує 100 мільярдів євро.
Про це розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в інтерв'ю Le Monde.
За його словами, зруйновано від 20% до 30% інфраструктури країни: дороги, мости, порти, залізниці, аеропорти тощо. Житло втратили 320 тисяч українців.
Станом на 25 травня загальна сума прямих збитків, завданих економіці України внаслідок руйнування житлових і нежитлових будинків (шкіл, лікарень тощо) та інфраструктури склала 105,5 млрд доларів, у тому числі 40 млрд доларів — через руйнування транспорту.
Кубраков зізнався, що у деяких звільнених регіонах України почалося відновлення, проте через брак ресурсів це не може статися швидко. Наразі країна намагається впоратися з найневідкладнішими, незважаючи на ризик подальшого руйнування.
Раніше повідомлялося, що в Україні через російську агресію наразі не працює вся нафтопереробна галузь.
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