Росіяни зруйнували всі будинки у Торецьку: речниця ЗСУ повідомила про штурм міста

Окупанти атакують малими групами та буквально випалюють і руйнують місто.

У місті Торецьку Донецької області, яке безперервно штурмують російські окупанти, уже не залишилось жодного вцілілого будинку. Українські бійці стримують наступ ворога.

Про це повідомила в четвер, 10 жовтня, речниця ОТУ “Луганськ” Анастасія Бобовнікова в ефірі національного телемарафону.

За її словами, російське командування, не зважає на втрати особового складу і залучає до штурму міста все більше живої сили.

“Вони [росіяни] поповнюють живу силу на своїх передових позиціях і постійно штурмують наших оборонців”, — сказала Бобовнікова.

При цьому росіяни атакують малими групами та буквально випалюють і руйнують місто.

Наразі окупантам вдалося захопити вулиці Торецька, сусідні з вулицею Центральною, де ворог просувався раніше.

“Це їм вдалось, випаливши та зруйнувавши буквально всі будинки та укриття на цих вулицях”, — зазначив речниця ЗСУ.

Нагадаємо, напередодні у Мережі з’явилося відео з Торецька, на якому видно, який вигляд має місто, яке знищують російські окупанти.

В Мережі з’явилося нове відео з Торецька на Донеччині

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