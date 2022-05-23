Росіяни зупинили рух на блокпосту у Василівці: у черзі близько пів тисячі авто

Росіяни зупинили рух на блокпосту у Василівці: у черзі близько пів тисячі авто

Російські війська знову закрили проїзд з тимчасово окупованої Василівки у бік Запоріжжя.

Російські окупанти на своєму блокпосту у Василівці біля Запоріжжя не пропускають автомобільний транспорт ні на в'їзд, ні на виїзд. У черзі стоять сотні автівок.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

"Наразі знову не має можливості виїзду з тимчасово окупованих територій в напрямок обласного центру з міст Мелітополь та Енергодар. На блокпосту ворога у Василівці, з невідомих причин, не пропускають будь-який автомобільний транспорт", — зазначив Орлов.

Станом на 14:30 у черзі вже скупчилися близько пів тисячі машин.

З боку Запоріжжя також чекають на проїзд машини, в тому числі з гуманітарною допомогою для жителів тимчасово окупованих територій.

Про відкриття напрямку Дмитро Орлов пообіцяв повідомити додатково.

Нагадаємо, що 20 травня росіяни дозволили виїзд тисячі автівок з окупованої Василівки, які до цього три доби стояли в черзі.

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