Росіяни зупинилися на Покровському напрямку: експерт назвав причини

Свого часу росіяни сконцентрували свої сили на відвоюванні Курщини.

Російська армія зупинилися на Покровському напрямку. Цьому є дві причини, кажуть експерти.

Про це військовий експерт Павло Нарожний повідомив в коментарі "РБК.Україна".

Перша полягає в тому, що певну кількість свого контингенту армії РФ все ж довелося перекинути на Курщину, насамперед – операторів дронів. Друга, кажуть фахівці, більш вагома – банальна втома.

"Головна причина в тому, що вони дуже активно атакували, починаючи з листопада по кінець січня. І об ці атаки вони дуже сточили свої функціональні підрозділи і банально дуже сильно видохлись", - наголосив Нарожний.

Зазначається, оскільки росіяни сконцентрували свої сили на відвоюванні Курщини і не можуть взяти Покровськ, вони вибрали Новопавлівський напрямок і намагаються просунутись у бік Дніпропетровської області.

Окрім того, поки увага російських військових була прикута до Курської області, Україна змогла трохи покращити свою ситуацію на Сході. Сили оборони відбили кілька позицій на Куп'янському напрямку, вибивши противника північніше Куп'янська і скоротивши його плацдарм на правобережжі Осколу.

Читайте також:

У поліції показали масовану атаку російських дронів на Кропивницький