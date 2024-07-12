Росіяни звинуватили ЗСУ у підготовці хімічної атаки на кількох напрямках: як відреагувала Україна

Російські пропагандисти поширюють у Telegram фейкову інформацію про те, що нібито з радіоперехоплень стало відомо про підготовку ЗСУ до проведення хімічної атаки із застосуванням трифториду хлору на Донецькому та Херсонському напрямках.

У мережі з'явилася чергова дезінформація від російських пропагандистів щодо нібито підготовки Збройними Силами України хімічної атаки.

Цю інформацію спростував Центр стратегічних комунікацій.

Там категорично заперечують російські фейки, наголошуючи, що Україна не використовує отруйні гази під час ведення війни. Натомість саме російські окупанти постійно застосовують хімічну зброю проти Сил оборони України.

За даними Центру, у травні українські військові задокументували 715 епізодів застосування росіянами хімічної зброї. А від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року зафіксовано вже 2698 таких випадків. Окупанти використовують боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами.

Експерти Центру стратегічних комунікацій попереджають про високу ймовірність того, що Росія може застосувати хімічні речовини, намагаючись перекласти провину на Україну. Такі дії є типовими для країни-агресора, яка постійно вдається до провокацій та дезінформації.

Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Снєгирьов раніше заявив, що Росія готує нову провокацію на окупованих територіях Луганщини. Окупанти можуть спеціально завдати ударів по медичних закладах, щоб звинуватити в цьому українську сторону.

Росія понад 600 разів застосувала хімічну зброю по Україні!

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