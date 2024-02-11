Росіянин пояснив, чому пішов воювати проти українців: Лубінець опублікував відео розмови з полоненим

Російський солдат мотивував свої вбивства в Україні.

Полонений солдат ворожої армії РФ розповів про мотивацію йти на війну проти України тим, що у нього не було умов для проживання в Росії.

Відео розмови з військовослужбовцем окупаційної армії Росії, який потрапив у полон, надав омбудсмен Дмитро Лубінець.

За словами росіянина, в його рідній країні йому нібито не було де жити.

На відео можна побачити, що поранений загарбник лежить у кареті швидкої й вочевидь після отримання допомоги прямує до колонії, де матиме дах над головою, а також шанс повернутися до РФ.

У спілкуванні з представником координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими росіянин заявив, що добровільно підписав контракт із ЗС РФ.

"Мені просто жити ніде було", – відповів він на питання, якою була його мотивація йти воювати.

Під відео Лубінець 11 лютого нагадав, що триває 718 день великої війни РФ проти України. Російські військові безжально та цинічно продовжують знищувати український народ, забирають життя дітей, жінок та чоловіків.

"Маємо зробити все, аби держава-терорист понесла відповідальність за кожен скоєний злочин. За кожне життя, яке відібрали російські солдати", – написав уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Нагадаємо, загарбники порушють закони та звичаї війни і щодо військовополонених. Прокуратура розпочала розслідування за фактом розстрілу ворогом беззбройних українських полонених поблизу Кліщіївки Бахмутського району під час захоплення окупантами позицій ЗСУ.

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