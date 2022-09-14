Росіянин приїхав з РФ на Полтавщину і поширював фейки Кремля про війну в Україні: його судитимуть

На Полтавщині судитимуть громадянина РФ, який заперечував збройну агресію Росії проти України та вважав тимчасову незаконну окупацію частини території України росіянами правомірною.

Громадянин країни-агресорки поширював пропагандистські меседжі в українському суспільстві, які традиційно транслює Кремль, наприклад, про те, що буцімто анексований РФ "Крим є російським".

Про це інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.

Слідство встановило, що 53-річний росіянин приїхав на територію Лубенського району для догляду за своєю матір’ю у грудні 2020 року.

Після повномасштабного вторгнення РФ зловмисник розповсюджував фейки про збройну агресію РФ проти України, як про мовляв "звільнення від нацизму" та "триваючу громадянську війну", а також стверджував, що "Крим – російський".

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області.

Полтавською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 53-річного громадянина РФ за заперечення збройної агресії та визнання правомірною тимчасової окупації частини території України (ч.1 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, ексголову Миколаївської прокуратури судитимуть за держзраду. Зловмисник зливав паролі блокпостів і дані окупантам.

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