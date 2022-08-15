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Росіянин продав свій автомат, набої та 12 гранат: у Бєлгородській області РФ окупанти торгують зброєю 

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Росіянин продав свій автомат, набої та 12 гранат: у Бєлгородській області РФ окупанти торгують зброєю 

Фото: Associated Press

У Бєлгородській області РФ російський окупант продав місцевому жителю свій автомат Калашникова, набої до нього та 12 гранат.

Зброю в загарбника купив місцевий житель, якого викрила російська поліція

Про це пише російський телеграм-канал Baza. 

Зброю у російського окупанта купив 42-річний житель села Валуйки. Під час обшуку в нього вилучили автомат Калашникова, майже 500 набоїв до нього та 12 гранат. Частину озброєння чоловік встиг перепродати іншим знайомим. 

Під час допиту 42-річний житель Бєлгородської області зізнався, що зброю йому продав російський військовий. Підприємливого окупанта уже розшукує російське Міністерство оборони. 

Нагадаємо, російський окупант Данило Фролкін зізнався у вбивстві мирного українця в селі Андріївка на Київщині. Загарбник, який прийшов на територію чужої держави, вбив українця вистрілом у голову. Водночас, він не розкаюється, бо нібито "вбив одного, щоб врятувати інших".

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