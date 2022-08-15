Росіянин продав свій автомат, набої та 12 гранат: у Бєлгородській області РФ окупанти торгують зброєю 

У Бєлгородській області РФ російський окупант продав місцевому жителю свій автомат Калашникова, набої до нього та 12 гранат.
Зброю в загарбника купив місцевий житель, якого викрила російська поліція.
Про це пише російський телеграм-канал Baza.
Зброю у російського окупанта купив 42-річний житель села Валуйки. Під час обшуку в нього вилучили автомат Калашникова, майже 500 набоїв до нього та 12 гранат. Частину озброєння чоловік встиг перепродати іншим знайомим.
Під час допиту 42-річний житель Бєлгородської області зізнався, що зброю йому продав російський військовий. Підприємливого окупанта уже розшукує російське Міністерство оборони.
Нагадаємо, російський окупант Данило Фролкін зізнався у вбивстві мирного українця в селі Андріївка на Київщині. Загарбник, який прийшов на територію чужої держави, вбив українця вистрілом у голову. Водночас, він не розкаюється, бо нібито "вбив одного, щоб врятувати інших".
Читайте також:
- Українські парламентарі звернулися до ООН, ЄС, Європейської Ради через ядерний тероризм РФ на ЗАЕС - "Енергоатом"
- Тополя зізнався, як іноді обманює поранених бійців: "Зробити так, щоб він ще прожив пів години"
- У Росії агітують держслужбовців до роботи на окупованих територіях України: що їм за це обіцяють