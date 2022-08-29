Росіянку не пустили до Німеччини, вона розплакалася просто на камеру: відео

Жінці та її родині відмовили у візі, бо вони, мовляв, можуть не повернутися назад до РФ, а росіянам у Європі не раді.

Росіянка на камеру поскаржилася, що їй та членам її родини відмовили у в'їзді до Німеччини. Громадянка країни-агресора розплакалася просто не камеру, розповідаючи про це.

Відповідне відео жінка виклала у TikTok.

Відео швидко стало вірусним, користувачі почали знімати кумедні дуети з хештегом #рашагудбай. Дописувачі зазначають, що це дуже гарна новина і у Європі не раді громадянам Росії, яка розв'язала криваву війну проти України.

"Відмовлено всім п'ятьом у візі. Вони просто ні на скільки її не дали. А хочете знати причину? Їм здається, що ми там залишимося! Тобто я зі своєю сім'єю не можемо з'їздити в гості до своєї рідної мами", - нарікає громадянка Росії.

Нагадаємо, у липні росіянка розплакалася через вимушене переселення з окупованого Криму після вибухів 9 серпня. Жінка в сльозах розповіла, як не хоче їхати з Алушти до Росії. Це відео теж стало вірусним, на нього придумано багато пародій, мемів та пісень.

"Бавовна" в Криму, істерика кремлівських маріонеток та домовленості про поділ Росії - Марк Фейгін

Читайте також: