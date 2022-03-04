Російські війська завдали ракетний удар по школі Житомира

Пів приміщення навчального закладу зруйновано.

У п'ятницю, 4 березня, російська армія завдала ракетний удар по школі №25 у місті Житомир.

Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин.

“Практично половина школи зруйнована. Відбуваються рятувальні роботи”, - каже він.

Про жертв і потерпілих інформації немає.

Тим часом Телеграм-канали повідомляють, що від удару пошкоджено також новобудову.