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"Росією не керують раціональні уми": генерал Павлюк назвав стратегічний провал ворога

"Росією не керують раціональні уми": генерал Павлюк назвав стратегічний провал ворога

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк / Фото: Facebook-сторінка Павлюка

Генерал Олександр Павлюк прокоментував війну РФ проти України та назвав стратегічний провал Росії.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал Олександр Павлюк розповів, що Росія у війні проти України зазнала стратегічного провалу.  

Про це він сказав в інтерв’ю виданню The Economist

За офіційними оцінками України, окупаційна армія Росії втратила понад 400 000 убитих, полонених і поранених солдат. 

"Втратити стільки солдатів для захоплення невеликої частини одного регіону – непропорційно для будь-якого раціонального розуму", – наголосив він. 

Павлюк додав, що тактика ворога показала, що "Росією не керують раціональні уми".

Нагадаємо, генерал Павлюк розповів, коли на фронті буде найважче.

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