Росією прокотилася хвиля збройних нападів: вагнерівці, які втекли з України, влаштовують вдома терор

Більшість втікачів – це ув'язнені-вагнерівці. Грабувати та вбивати що українців, що росіян – їм однаково, але у знайомому середовищі це робити "зручніше". А ще злочинці – хороші психологи й швидко знаходять способи, як обдурити людей.

З російської армії та підрозділів ПВК Вагнера, у лавах яких воюють завербовані ув'язнені, тікають окупанти. Деякі змогли "розчинитися" на частині України, яка поки що контролюється загарбниками, проте більшість вже повернулася додому. Їхні навички росіяни вже відчули на собі: у прикордонних регіонах РФ відбулася серія збройних нападів.

Про це пише Obozrevatel.

Зазначимо, за даними американських та європейських чиновників, приблизна кількість убитих і поранених російських військових в Україні наближається до 200 тисяч. Тож, опинившись на фронті, мобілізовані засуджені швидко розуміють, у що вплуталися.

Війна швидко протвережує

"Патріотична гарячка, в якій перебували ці росіяни, зникає. Тому що ти вже не в диванних військах, а в справжнісіньких: тут кров, бруд і можна залишитися назавжди. Імовірність повернутися додому "вантажем 200" надзвичайно висока. Війна швидко протвережує – це факт, і росіянам страшно: мотивація українців знищити погань просто величезна", – каже офіцер одного з українських спецпідрозділів, який зараз перебуває в районі Бахмута.

Звідти, де йдуть найкровопролитніші бої, втекти вже складно, проте деяким російським окупантам це все ж таки вдалося. Більшість втікачів – це зеки-вагнерівці.

Нова фішка – пошук "українських диверсантів"

Окупантам, які втекли з України, все ж таки вдається прорватися додому, але там теж потрібно вижити і не попастись. А без документів та грошей вихід один: "заробляти" у будь-який спосіб.

Думати, що бандити і розбійники мають якісь моральні принципи, – велика помилка. Грабувати та вбивати що українців, що росіян – їм однаково, але у знайомому середовищі це робити "зручніше". А ще злочинці – хороші психологи й швидко знаходять способи, як обдурити людей.

Нова фішка – пошук "українських диверсантів" у прикордонних регіонах Росії. І цим якраз промишляють втікачі, які саме прибули із "зони СВО".

Втікачі-вагнерівці заходять до квартир і будинків літніх росіян і кажуть, що шукають диверсантів і шпигунів ЗСУ, а потім діють за звичною схемою: господарів зв'язують, знерухомлюють і забирають усі гроші та коштовності.

Один із останніх випадків стався у селі Теребрено Бєлгородської області. До будинку 77-річного росіянина увійшов невідомий у масці-балаклаві. Він заявив, що тут ховаються українські диверсанти і йому терміново потрібно оглянути приміщення. Коли чоловік похилого віку провів "спецагента" всередину, той почав бити старого кастетом по голові, після чого забрав усі заощадження і втік.

Подібні напади сталися також у Кривоносово та Кантемирівці Воронезької області РФ, розташованих неподалік від кордону з Україною. Але там уже орудували двоє "zахисників", які втекли з війни в Україні. Вони злагоджено "працювали" у парі та нападали на літніх і більш-менш заможних росіян. Злочинців досі не зловили.

Зупиняють машини, просять нібито допомогти і грабують

Ще кілька збройних нападів сталися у Ростовській області: там уже орудує група із трьох осіб. У цих випадках схема інша: машини росіян зупиняють на дорозі і просять допомоги, а потім уже грабують.

Мешканці прикордонних територій живуть у страху

Випадки втечі росіян із зони бойових дій в Україні, звичайно, замовчуються, але мешканці прикордонних територій уже живуть у страху. У той час як їх лякають "наступом ЗСУ", небезпека прийшла від своїх співвітчизників.

Але після виходу на волю десятків тисяч засуджених злочинців, завербованих до лав ПВК Вагнера, цього слід було очікувати. А в тому, що з кожним днем ситуація загострюватиметься, немає жодних сумнівів.

Нагадаємо міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що боєздатність російської окупаційної армії за 10 місяців повномасштабної війни в України знизилася на 50%.

Екскомандир "Вагнера" втік до Норвегії - подробиці

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