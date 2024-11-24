Росії бракує грошей на війну: Путін доручив зменшити виплати солдатам

Наступного року "рахунок за війну" може стати надто високим.

Російська влада все більше стурбована економічними витратами на продовження війни проти України. Йдеться, зокрема, про виплати російським солдатам.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звертають увагу на законопроєкт, який 22 листопада представило Міноборони РФ. Він зобов'яже російських солдатів повернути одноразові виплати, отримані під час підписання військових контрактів, якщо вони вчинять "грубе дисциплінарне порушення" або ухиляться від військової служби.

В ISW вважають, що цим законопроєктом російське Міноборони, ймовірно, має намір стимулювати "найкращу дисципліну" серед російських військовослужбовців. Особливо з огляду на зростання кількості скарг на погане поводження російського військового командування із солдатами РФ.

Аналітики також нагадують, що нещодавно Володимир Путін дав зрозуміти, що він занепокоєний довгостроковою економічною стабільністю Росії, зокрема й за рахунок скорочення виплат російським солдатам, які отримали поранення на полі бою.

Раніше російським окупантам платили по 3 млн рублів (близько $100 тисяч) за будь-яке поранення. А від 14 листопада уряд РФ запровадив трирівневу шкалу, у якій розмір компенсації залежить від ступеня тяжкості поранення.

Нагадаємо, контрактним солдатам армії РФ обіцяли зарплату від 200 тисяч рублів на місяць за війну в Україні плюс додаткові виплати. В середньому на одного солдата витрачається близько $200 на день.

Володимир Путін змушений змінити спосіб ведення війни проти України через економічні проблеми та брак людських ресурсів.

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