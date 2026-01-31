Росії доведеться посилити мобілізацію: Жорін розповів про реальну ситуацію на фронті

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Інтенсивність бойових дій та ефективна протидія Сил оборони України призвели до критичного зростання втрат у лавах російської окупаційної армії. Ситуація з особовим складом у ворога стає настільки складною, що Кремль, ймовірно, буде змушений найближчим часом ухвалювати непопулярні рішення щодо посилення мобілізації.

Про це в коментарі «24 Каналу» розповів заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

За словами військового, ключовим фактором, який ламає плани росіян, стала зміна в побудові оборони ЗСУ. Українські захисники роблять ставку на дистанційне знищення ворога.

«Дуже добре, коли українські піхотинці на своїх позиціях не вступають у контакт зі штурмовими групами противника», — наголосив Жорін.

Завдяки масовому та системному застосуванню безпілотників, Сили оборони не підпускають ворожу піхоту до своїх окопів, ліквідовуючи загрозу ще на підступах.

Жорін підкреслив, що звична для росіян тактика завалювання фронту живою силою перестає приносити бажаний ефект.

«Така тактика ворога стагнує і прямує в глухий кут. Того результату, який був у росіян ще пів року тому, зараз складно досягти, попри більші втрати», — зазначив заступник командира.

Окупанти продовжують щоденні спроби штурмувати українські позиції майже по всій лінії фронту, проте коефіцієнт корисної дії цих атак стрімко падає.

Головна причина невдач агресора полягає в тому, що Збройні сили України постійно вдосконалюють свої методи ведення війни.

«Збройні сили України адаптуються і вчаться вибудовувати оборону так, щоб постійний штурм росіян не мав результатів», — резюмував Максим Жорін.

Військовий констатує: попри безперервний тиск, суттєвих успіхів у російських військ останнім часом не зафіксовано, що свідчить про виснаження їхнього наступального потенціалу в поточному форматі.

Нагадаємо, за даними Американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська на Оріхівському напрямку на заході Запорізької області захопили село Лук’янівське Степногірської громади Василівського району, що підтверджується геолокаційними відеозаписами. Також аналітики мають візуальні докази просування окупантів на північ від Лобкового. Водночас заяви Міноборони РФ про нібито захоплення села Річне наразі не мають підтвердження з боку ISW.