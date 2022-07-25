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"Росії доведеться повернути всі захоплені території України" - ексдержсекретар США

"Росії доведеться повернути всі захоплені території України" - ексдержсекретар США

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"Росії доведеться повернути всі захоплені території України" - ексдержсекретар США

Фото: topwar.ru

Кіссінджер закликав не поступатися Росії окупованими територіями.

Ексдержсекретар США і колишній радник президента США з нацбезпеки Генрі Кіссінджер заявив, що під час можливих майбутніх переговорів із Росією Захід та Україна повинні вимагати повернення всіх українських територій, захоплених після 24 лютого. 

Про це він заявив у інтерв'ю телеканалу ZDF.

"У нинішній ситуації лідери демократичних країн мають чітко усвідомлювати, про що вони готові вести переговори, а від чого вони не готові відмовлятися за жодних обставин. І робити це, безперечно, доведеться у повній співпраці з жертвами агресії. І це єдина мислима основа управління ситуацією типу Холодної війни", - сказав він.

За його словами, Росії доведеться повернути всі захоплені нею з початку війни території.

"Президент України неодноразово заявляв, і навіть зовсім недавно, що він не буде вести переговори про жодні українські території, які були українськими на момент початку війни. Так про що тут домовлятися?", - зазначив Кіссінджер.

Нагадаємо, генерал армії України назвав найбільш песимістичний сценарій розвитку війни.

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