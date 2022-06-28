“Росії доведеться відповідати”: як у світі відреагували на трагедію у Кременчуку

“Росії доведеться відповідати”: як у світі відреагували на трагедію у Кременчуку

Світові лідери жахаються із жорстокості російських окупантів, які завдали ракетний удар по торговому центрі на Полтавщині.

Ракетний обстріл у Кременчуку, внаслідок якого, станом на ніч 28 червня, загинуло 16 осіб, а понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями, викликав реакцію обурення від світових лідерів та міжнародної дипломатії.

ТСН.ua зібрав головні коментарі з цього приводу.

“Напад Росії на мирних жителів у торговому центрі є жорстоким. Ми солідарні з українським народом”, - написав у своєму Twitter президент США Джо Байден.

Американський лідер запевнив українців у постійній підтримці і висловив переконання, що за такі дії російських окупантів чекає справедлива відплата.

“Як було продемонстровано на саміті G7, США разом із нашими союзниками та партнерами продовжуватимуть притягувати Росію до відповідальності за такі звірства та підтримуватимуть оборону України”, - додав Байден.

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Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що російський ракетний удар по торговому центру демонструє “глибину жорстокості та варварства”, до якої опустився Путін.

“Цей жахливий напад ще раз показав глибину жорстокості та варварства, до яких опустився російський лідер. Знову наші думки з родинами невинних жертв України. Путін має усвідомити, що його поведінка лише посилить рішучість Великої Британії та будь-якої іншої країни G7 підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, — цитує заяву Джонсона на зустрічі світових лідерів G7 в німецькій Баварії The Guardian.

Очільниця МЗС Франції Катрін Колонна оприлюднила заяву, в якій наголосила, що Росія продовжує "жахливі порушення міжнародного гуманітарного права", без розбору бомбардуючи цивільне населення та цивільну інфраструктуру по всій Україні.

"За ці дії Росії доведеться відповідати. Франція підтримує боротьбу з безкарністю в Україні", - запевнила вона.

Речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік назвав ракетний обстріл торгового центру “жахливим”. “Будь-який напад на торговельний центр, - це, м’яко кажучи, жахливо. І це далеко від лінії фронту”, - цитує “Укрінформ” його заяву на пресбрифінгу в понеділок, 27 червня.

Речник Генсека ООН також додав, що будь-яка цивільна інфраструктура, яка включає торговельні центри й цивільних осіб, ніколи не повинна ставати мішенню.

Нагадаємо, окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуку на Полтавщині, де було понад тисячу цивільних.

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