"Росії не поскаржишся, бо це вона змусила": окупанти з "ДНР" шукають правозахисників для втечі з війни

"Росії не поскаржишся, бо це вона змусила": окупанти з "ДНР" шукають правозахисників для втечі з війни

Мобілізовані до російської армії з окупованої частини Донецької області шукають правозахисні організації, щоби втекти з війни. Про це свідчить чергова перехоплена Службою безпеки України телефонна розмова загарбника.

Так, бойовики свою ж службу в російській армії порівнюють з рабством, називають це порушенням прав людини та готові до дезертирства.

Про це йдеться на звукозаписі розмови, опублікованій СБУ.

"Хоч кудись звернутися, ну, не знаю, з прав людини, зрештою. Йо-майо, я що, у полоні якомусь чи в рабстві? Я не зрозумію ось цього", – розповідає мобілізований з "ДНР" своїй дружині.

Він просить жінку пошукати, до кого можна звернутися по допомогу, бо сам повністю розгублений.

"До Росії не поскаржишся, тому що це Росія змусила. Петушиліну (Пушиліну – ред.) не поскаржиться, тому що він нас подарував чи продав Росії, Україні – я буду зрадником", – каже окупант.

Тож в СБУ дали пораду загарбникам, які хочуть залишитися живими, – телефонувати за номером 2402 та здавайтися в полон. Ця "гаряча лінія" спеціально створена для таких випадків.

"Вам допоможуть. Працює як для російських, так і для українських номерів", –зазначили в спецслужбі.

Нагадаємо, експертиза СБУ показала, що ракетний обстріл залізничного вокзалу в Краматорську здійснили з окупованої території Донецької області.

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