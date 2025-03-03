Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росії не потрібні землі, їй важлива присутність "руского міра" усюди, де був СРСР — Зеленський

Росії не потрібні землі, їй важлива присутність "руского міра" усюди, де був СРСР — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / Фото: president.gov.ua

Путін хоче зробити з України таку республіку, як Білорусь, зазначив Володимир Зеленський.

Росії не потрібні землі, їй важлива присутність "руского міра" на всіх територіях, де був Радянський Союз.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам іноземних ЗМІ під час візиту до Великої Британії.

"Путіну не потрібна сильна Україна, натомість йому треба така республіка як Білорусь. Юридично – це незалежна країна, це номінально, а фактично – це частина Росії, де Росія має тотальний контроль усього", – додав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про можливість продовження контактів з Трампом. Мова зокрема зайшла про угоду щодо корисних копалин. Президент України заявив про готовність підписати угоду зі США про корисні копалини, якщо будуть готові обидві сторони, та буде почута позиція України.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація