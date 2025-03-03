Росії не потрібні землі, їй важлива присутність "руского міра" усюди, де був СРСР — Зеленський

Росії не потрібні землі, їй важлива присутність "руского міра" на всіх територіях, де був Радянський Союз.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам іноземних ЗМІ під час візиту до Великої Британії.

"Путіну не потрібна сильна Україна, натомість йому треба така республіка як Білорусь. Юридично – це незалежна країна, це номінально, а фактично – це частина Росії, де Росія має тотальний контроль усього", – додав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про можливість продовження контактів з Трампом. Мова зокрема зайшла про угоду щодо корисних копалин. Президент України заявив про готовність підписати угоду зі США про корисні копалини, якщо будуть готові обидві сторони, та буде почута позиція України.