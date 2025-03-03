Росії не потрібні землі, їй важлива присутність "руского міра" усюди, де був СРСР — Зеленський

Путін хоче зробити з України таку республіку, як Білорусь, зазначив Володимир Зеленський.
Росії не потрібні землі, їй важлива присутність "руского міра" на всіх територіях, де був Радянський Союз.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам іноземних ЗМІ під час візиту до Великої Британії.
"Путіну не потрібна сильна Україна, натомість йому треба така республіка як Білорусь. Юридично – це незалежна країна, це номінально, а фактично – це частина Росії, де Росія має тотальний контроль усього", – додав Зеленський.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про можливість продовження контактів з Трампом. Мова зокрема зайшла про угоду щодо корисних копалин. Президент України заявив про готовність підписати угоду зі США про корисні копалини, якщо будуть готові обидві сторони, та буде почута позиція України.
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