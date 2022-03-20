Росії не вдалося взяти під контроль український повітряний простір - британська розвідка

Путін та його армія програє війну і вони нічого не можуть з цим зробити.
Росія не змогла взяти під контроль повітряний простір України, що ускладнило просування військ.
Про це йдеться у звіті військової розвідки Великої Британії.
Як відзначається, отримання контролю над повітрям було однією з перших цілей перших днів війни. Після провалу Росія почала більше покладатися на резервні озброєння та намагається обстрілювати українську територією з "відносно безпечного" повітряного простору РФ.
Британська розвідка також відзначила ефективність роботи українських повітряних сил та протиповітряної оборони.
Раніше у розвідці повідомили, що сили ворога поступово закінчуються, а успіху армія РФ так і не отримала.
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