Росії не вдасться досягти успіхів на фронті протягом року: оцінка Пентагону

Агресорці також не вдасться підкорити Україну протягом свого весняного наступу, оцінюють у США.

Росії навряд чи вдасться досягти значних успіхів у війні проти України у найближчій перспективі, заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Представник Пентагону описав ситуацію на фронті в Україні, як "безперервний бій". Він зауважив, що не очікує успіхів з боку російських військ найближчим часом.

"Ви можете побачити, як невеликі частини території перейдуть з рук до рук у найближчі тижні і місяці. Я не думаю, що щось, що я бачу, свідчить про те, що росіяни можуть захопити всю Україну і досягти значних територіальних успіхів у будь-який час протягом наступного року або близько того", – розповів Кал.

Посадовець також відповів на запитання, чи допускає "підкорення" України під час весняного наступу РФ.

"Цього не станеться. Росіяни не мають можливості захопити Україну", – запевнив заступник міністра, якого цитує кореспондент U.S. News.

Нагадаємо, очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов попередив, що наступні три місяці війни бойові дії будуть дуже активними і вирішать подальший перебіг подій.

Буданов також наголосив на необхідності інтенсифікувати постачання озброєння Україні, аби у війні стався перелам на її користь.

За оцінками Служби безпеки Латвії, війна в Україні триватиме щонайменше до кінця 2023 року. Після зимового відновлення Росія навесні відновить свій наступ. Зазначається, що для перемоги України необхідна значно більша військова підтримка Заходу.

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