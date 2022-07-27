Росії не вдасться захопити Донбас найближчим часом - оцінка Заходу

За оцінками Заходу, російська армія остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас, а тому найближчим часом їй не вдасться захопити регіон.

За словами анонімного західного посадовця, окупація всієї території Донецької області залишається "мінімальною політичною метою кампанії РФ на Донбасі".

Про це повідомляє PA Media.

Водночас, як наголошує західний посадовець, незважаючи на втрату ініціативи на Донбасі "росіяни не збираються просто так здаватися і йти додому". Однак те, що Росія досягне повної окупації Донбасу в найближчі кілька місяців, стає "все більш малоймовірним" сценарієм.

Як пише видання, посилаючи на його інформацію, війна в Україні розвивалася за сценарієм "злетів і падінь", тож російська армія має можливості "пристосовуватися та коригувати те, що може зробити далі".

Нагадаємо, російські війська обстріляли Слов'янський район, внаслідок чого частина Билбасівки залишилася без світла. На щастя, загиблих та поранених немає.

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