Росії не вистачає сучасної зброї: експерт пояснив, з чим окупанти підуть у наступ

В армії Росії вичерпуються запаси сучасних озброєнь і техніки, тому окупанти робитимуть ставку на сотні тисяч мобілізованих і застарілу радянську зброю, зокрема, часів Другої світової війни.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт Петро Черник.

Оцінюючи готовність росіян до затяжної війни і нового наступу, Черник зазначив, що в них багато піхоти, але "танковий потенціал підірваний".

"На початок війни вони мали 3400 активних бойових танків відносно якісних модифікацій, починаючи від Т-72 і закінчуючи Т-90 "Прорив". Майже 95% ми всього цього знищили. Такі самі показники є по бронетехніці, артилерії, реактивних системах залпового вогню. Але людського потенціалу в них неймовірно багато - сотні тисяч людей є", - зауважив експерт.

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За його словами, вже є підтверджені випадки, коли російським солдатам видають рушниці Мосіна 1891 року виробництва замість автоматів Калашникова.

"На складах в них ще є зброя часів Другої світової війни - пістолет-кулемет Шпагіна і пістолет-кулемет Судаєва, яких загалом випустили понад 8 млн одиниць. І боєприпаси до них також є. Отже, дати умовний ППШ на 73 патрони, кілька гранат, малу саперну лопатку МПЛ-50 і нескінченно кидати їх у бій вони зможуть. І старої техніки, такої, як Т-62 чи ПТ-76, попередник БМП-1, у них це в межах 10 тис. одиниць", - заявив Черник.

На думку експерта, окупанти не зможуть поставити на озброєння всі 10 тис. одиниць застарілої техніки:

"Зараз все відбувається за так званим "методом канібалізму" - беруть 3-4 машини і ліплять одну. Але це все одно сотні, а можливо й тисячі одиниць. Дуже цікава ситуація в нашого противника - якісних озброєнь все менше, однак низового мотлоху у них насправді ще доволі багато".

Водночас, наголошує Черник, російське населення готове помирати "за родіну, за Путіна, за вєлічіє" у боротьбі з "укронацистами".

"Ще кілька сотень тисяч нам ще доведеться перемолоти - це дуже важка робота", - додав він.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати армії Росії склали близько 128420 осіб вбитими. Також ліквідовано 3209 танків, 6382 бойові броньовані машини, 2207 артилерійських систем, 458 РСЗВ, 18 кораблів, майже 600 літаків і гелікоптерів.

За оцінками воєнної розвідки України, Росія намагається створити двохмільйонну армію. Під час першої хвилі мобілізації до ЗС РФ призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють до зони ведення бойових дій в Україні.

Військовий експерт Петро Черник припускає, що переламний момент на фронті буде наприкінці весни або на початку літа - коли ЗСУ отримають від союзників танки і, можливо, бойові літаки.

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