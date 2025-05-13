Росії не вистачає матеріалів для виробництва зброї: як санкції поступово зупиняють війну

Росії не вистачає матеріалів для виробництва зброї. / © Associated Press

Реклама

Через міжнародні санкції російська оборонна промисловість опинилася в дефіциті критично важливих матеріалів. Один із них — тантал, рідкісний метал, без якого неможливе виготовлення більшості сучасних компонентів ракет, безпілотників і танків.

Про це пише The Telegraph.

Тантал використовується для виробництва високотехнологічних конденсаторів, які входять до навігаційних систем, радіозв’язку та електроніки озброєння. За даними аналітичної групи Frontelligence Insight, Росія має лише обмежені родовища танталу та не володіє технологіями переробки, які дозволяють виготовляти високоякісний порошок танталу.

Реклама

До війни РФ імпортувала тантал із Китаю, США та Африки — зокрема з Конго та Бразилії, а обробку здійснював завод у Казахстані. Після приєднання Казахстану до санкційного режиму, поставки припинилися. Китайський тантал не забезпечує належної якості. Потрібні Росії обсяги — 1,7 тисячі фунтів на місяць — наразі недоступні.

Запаси обробленого танталу в Росії, за оцінками Frontelligence, становлять трохи більше 2 тонн — цього недостатньо, щоб забезпечити виконання поточних військових контрактів. Придбати потрібні обсяги найближчим часом — неможливо.

Виробництво нової зброї в РФ зупиняється. Оскільки сучасні танки та бронемашини майже вичерпані, армія використовує стару техніку часів Холодної війни або навіть цивільні автомобілі, фургони й гольф-кари. Наступи нерідко здійснюються пішки, що призводить до щоденних втрат у понад 2 тисячі осіб.

Українські дрони на багатьох напрямках повністю переважають російські. Один із російських військових блогерів визнав, що ЗСУ досягли критичної переваги в повітрі завдяки різноманітності та тактиці використання БПЛА.

Реклама

Санкції, попри всі виклики, справді працюють. Але експерти наголошують: ефективність санкцій залежить від їхнього збереження в разі можливої політичної переорієнтації — зокрема в адміністрації Дональда Трампа, від якого очікують м’якшої позиції щодо Кремля.

Постачання танталу до Росії продовжується, і припинення цього останнього каналу має стати пріоритетом для союзників України. Аналітики Frontelligence наголошують: компанії, що виробляють або торгують танталовим порошком і конденсаторами, мають бути готові втратити доступ до західних ринків, якщо буде зафіксовано їхню співпрацю з Росією.

Втім, така політика опиняється під загрозою. Очікується, що адміністрація Дональда Трампа може послабити санкційний тиск. Уже в перші дні нового терміну він припинив усю іноземну допомогу, включно з підтримкою України, а натомість приділив увагу провокаційним заявам — зокрема, погрозам на адресу Данії у контексті абсурдного прагнення анексувати Гренландію.

У таких умовах перспектива запровадження жорсткіших санкцій виглядає примарною. Без американської участі координація глобального тиску на військово-промисловий комплекс Росії може виявитися неефективною. Найгірший сценарій — якщо США не лише не посилюватимуть обмеження, а навпаки, сприятимуть їх послабленню. Це означатиме, що Вашингтон з ролі ключового противника російського озброєння може перейти до пасивного спостерігача або навіть непрямого рятівника її ослабленої військової машини.

Реклама

Раніше повідомлялось, що ЄС хоче заборонити 25 танкерам “тіньового флоту” РФ курсувати у Балтійському та Північному морях.