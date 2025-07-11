Буданов спрогнозував, чи зможе РФ захопити Донеччину до кінця року

Росії неможливо захопити всю Донецьку область до кінця року

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Росія не зможе вийти на адміністративні кордони Донецької області до кінця 2025 року.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю Bloomberg.

«Захопити всю Донецьку область до кінця року Росії неможливо», — підкреслив головний розвідник.

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Буданов також повідомив про ще одну політичну мету росіян — оголосити про вступ до Дніпропетровської області. За його словами, окупанти прагнуть створити там ще одну буферну зону завглибшки до 10 км.

Перші повідомлення про нібито вхід російських військ на територію Дніпропетровської області з’явилися 21 травня. Тоді російські пропагандистські ресурси поширили фотографію, що свідчила про вихід військ РФ до кордонів області. Проте, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак спростував цю інформацію.

Нагадаємо, армія окупантів намагається прорватися на Дніпропетровщину за будь-яку ціну: росіяни активно поширюють фейки про «прорив», а також створюють «сіру зону» біля кордону області.

Окрім цього, припинення вогню у війні Росії проти України можна досягнути задовго до кінця року, вважає начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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