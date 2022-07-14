"Росії нічим збивати HIMARS": військовий експерт розповів про перевагу ЗСУ на фронті

Російські окупаційні війська переважають у кількості артилерії, але не мають такого рівня високоточного озброєння як ЗСУ.

Про це у інтерв'ю ТСН розповів військовий експерт, заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Якщо казати про кількість артилерії, то звісно Росія переважає. У них тисячі артилерійських систем, які вони сконцентрували в тому числі на Донбасі. Але якщо говорити про високоточну артилерію, надсучасну артилерію, як HIMARS, то у росіян немає такого рівня озброєння, і я думаю, що вже не буде. Звісно Україна зараз переважає російську армію в цьому сегменті. HIMARS – це унікальна зброя, яка може давати унікальні можливості. При визначенні точних координат цілей противника, можна знищити будь-що з відхиленням один метр. І це означає, що і командні пункти, і системи протиповітряної оборони, і лінії постачання, і склади з боєприпасами можуть знищуватися високоточно, швидко як тільки буде отримана інформація про координати цих цілей", - сказав він.

Самусь також додав, що Росії нічим збивати HIMARS.

"Це ракети, які теоритично можна збивати, але у росіян немає такої протиповітряної оборони, яка могла би знищувати ці ракети. Залізний купол може збивати такі ракети. Він є у Ізраїлю, США, але не у росіян. Російські протиракетні комплекси не мають такої змоги. У всякому разі, до цього часу не відомі випадки, коли українські удари HIMARS були нейтралізовані російським ППО", - зазначив експерт.

Нагадаємо, що у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що від 7 липня українські військові відбили усі атаки російських окупантів. Внаслідок успішного виконання завдань із відбиття наступу ворога Україна не втратила жодного метра землі.