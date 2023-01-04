Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росії потрібна тривала пауза: експерт пояснив ситуацію з наступом окупантів на Бахмут

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
424
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росії потрібна тривала пауза: експерт пояснив ситуацію з наступом окупантів на Бахмут

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Командування російських військ прагне зупинити активні бойові дії на всьому фронті, щоб отримати один-два місяці для підготовки резервів.

Перекидання російських військ з-під Бахмута на Соледар не спричинить до нового масштабного наступу окупантів. Для цього командуванню збройних сил РФ потрібна триваліша оперативна пауза.

Таку думку висловив військовий експерт, директор з міжнародних питань Центру армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

За його словами, жорсткі бої під Бахмутом пояснюються тим, що цей тактичний напрямок було обрано російським командуванням або організатором ПВК “Вагнера” Євгеном  Пригожиним, щоб продемонструвати свої наступальні можливості. Ймовірно також, що Пригожин хотів тут переконати господаря Кремля, що його приватна армія більш ефективна, ніж російські збройні сили. 

“Оперативна пауза їм [командуванню російської армії] потрібна стратегічна — фактично зупинити будь які активні бойові дії на всьому фронті і отримати один-два місяці для того, щоб провести нову мобілізацію, створити нові резерви і спробувати сформувати нові групи військ, які могли би провести кілька великих операцій, скажімо, з Білорусі, як вони давно мріють, або на інших напрямках”, - зауважив він.

Нагадаємо, багато експертів стверджують, що наступ росіян під Бахмутом та Соледаром – зупинився, він, ймовірно, досягає кульмінації.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
424
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація