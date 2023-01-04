Росії потрібна тривала пауза: експерт пояснив ситуацію з наступом окупантів на Бахмут

Перекидання російських військ з-під Бахмута на Соледар не спричинить до нового масштабного наступу окупантів. Для цього командуванню збройних сил РФ потрібна триваліша оперативна пауза.

Таку думку висловив військовий експерт, директор з міжнародних питань Центру армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

За його словами, жорсткі бої під Бахмутом пояснюються тим, що цей тактичний напрямок було обрано російським командуванням або організатором ПВК “Вагнера” Євгеном Пригожиним, щоб продемонструвати свої наступальні можливості. Ймовірно також, що Пригожин хотів тут переконати господаря Кремля, що його приватна армія більш ефективна, ніж російські збройні сили.

“Оперативна пауза їм [командуванню російської армії] потрібна стратегічна — фактично зупинити будь які активні бойові дії на всьому фронті і отримати один-два місяці для того, щоб провести нову мобілізацію, створити нові резерви і спробувати сформувати нові групи військ, які могли би провести кілька великих операцій, скажімо, з Білорусі, як вони давно мріють, або на інших напрямках”, - зауважив він.

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