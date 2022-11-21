"Росії потрібно буде пройти через ребрендинг країни": Подоляк про переговори зі спонсоркою тероризму

Радник керівника Офісу президента вкотре наголосив, що Росія ніколи не пропонувала перемовини.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав два ключові пункти, які має виконати Росія, перш ніж сісти за стіл переговорів.

Про це він сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Він також пояснив, як саме юридичний статус країни-спонсорки тероризму вплине на майбутнє РФ.

"Наші партнери фіксують юридично позицію РФ. Це будуть обмеження і фінансові, і економічні, і репутаційні. Для країн, які мали певний бізнес з Росією, виникнуть важливі питання до себе: чи потрібно розмовляти з країною-терористкою, яка набула вже цього конкретного юридичного статусу?.." - зазначив Подоляк.

За словами радника, статус терористки обмежить просування бренду "Російська Федерація" у світі.

"Росії потрібно буде пройти через ребрендинг країни та міняти назву РФ на якусь іншу, наприклад, "Таежный край"... Щось придумати, щоби можна було виконувати роль офіційного спонсора десь", - сказав Подоляк.

Щодо переговорів з РФ, то Подоляк зазначив, що ця країна ніколи їх не пропонувала. Росія лише використовує слово "переговори" у своїй інформаційній кампанії, щоб зафіксувати оперативну паузу та використувати її для накопичення додаткових ресурсів.

Ба більше, ключові політичні партнери України маніпуляції РФ розуміють і пооджуюиться з тим, що існує лише один субєкт, який зможе запропонувати дійсні переговори, - Україна.

"А для нас є дві ключові передумови для перемовин: перестати обстрілювати крилатими ракетами нашу територію і вивести свої війська. Після цього президент Зеленський надасть в межах формули миру мандат, який визначить подальші дії. Без репарацій, без спеціального трибуналу, без чіткого кордону, як такого, ми не зможемо завершити цю війну", - зазначив Подоляк.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак напередодні зазначав, що Росія офіційно не зверталась до України про перемовини.

А Михайло Подоляк впевнений, що намагання Заходу посадити Україну за стіл переговорів після серії великих військових перемог рівнозначні проханню капітуляції.

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