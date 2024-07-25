Росії потрібно ще п'ять років, щоб підкорити чотири області України — командувач британської армії

Якщо Росія продовжить свій наступ в Україні такими ж темпами, як і раніше, окупантам може знадобитися ще п’ять років, щоб виконати мінімальну мету: повністю підкорити Донецьку та Луганську області на сході та Херсонську та Запорізьку на півдні.

Про це заявив новий голова британської армії генерал сер Ролі Вокер на конференції сухопутних військ в Лондоні, повідомляє SkyNews.

При цьому він додав, що в довгій війні “немає переможців”.

“Це повне спустошення для обох сторін і втрачені покоління”, – попередив очільник британської армії.

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Генерал Вокер також зазначив, що людські втрати держави-агресорки можуть скласти 1,8 мільйона убитих та поранених солдатів.

“Я думаю, що дилема… полягає в російському режимі. Росія має більше речей, про які варто хвилюватися, ніж втрата у кращому разі від 1,5 до 1,8 мільйона людей за шматок України, зважаючи на те, куди рухається світ”, - додав він.

Нагадаємо, раніше командувач британською армією попередив, що через три роки може розпочатися війна проти "осі потрясінь" - Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. Він передбачив, що Росія після вторгнення в Україну "бажатиме відплати" таким країнам, як Велика Британія, які підтримали Київ.

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