Росії треба перепочинок, але завершувати війну не планує: експерт пояснив ситуацію

Влада Росії усвідомила, що темпи виснаження її економіки і збройних сил не встигають за темпами поповнення цих ресурсів.

Саме тому ворогові потрібен перепочинок, але припиняти війну в Україні він не збирається.

Таку думку висловив в інтерв'ю УНІАН директор військових програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені Разумкова Микола Сунгуровський.

"Якщо проаналізувати ті заяви, на яких Путін має намір нав'язати Україні припинення вогню - збереження за РФ всіх окупованих територій, відступ і роззброєння України і так далі - це нісенітниця, на яку Україна ніколи не піде. Але нас спробують примусити до цього і посадити за стіл переговорів. А якщо Україна на це не піде, звинуватити в тому, що Україна не хоче миру", - пояснив він.

Експерт нагадав, що Росія протягом усіх років Незалежності нашої держави намагалася ізолювати нас від економічних, фінансових і політичних партнерів.

"І в цьому, загалом, суть того нейтралітету, який нам нав'язували, в тому числі зсередини. Оголосивши Україну нейтральною країною, Захід, як законослухняний партнер, дотримувався б усіх домовленостей. А Росія чхати на них хотіла і продовжила б втягувати Україну в орбіту свого впливу", - додав він.

Раніше стало відомо, що візит президента Туреччини Реджепа Ердогана до Львова міг бути пов’язаним з проханням президента РФ Володимира Путіна розвідати настрої українського лідера Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією.

Лише дві людини в світі можуть повпливати на Путіна / Іван Ступак - ТСН