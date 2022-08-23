"Росії ЗАЕС потрібна ціла і неушкоджена, інакше вони б її вже давно підірвали" - Жданов про гру РФ

Велика Британія та США заявили, що аварія на Запорізькій АЕС може трактуватися країнами-членами НАТО як порушення 5-ої статті Альянсу про колективну безпеку. В такому разі росіянам доведеться мати справу безпосередньо з НАТО.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що погрози з боку Росії щодо Запорізької АЕС – це гра і нахабна маніпуляція.

Про це він розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

"На мій погляд, Росія грає на грані фолу, коли ситуація може вийти з-під контролю в будь-який момент. Це дуже ризиковано. Але є декілька непрямих ознак, які говорять, що Росії Запорізька АЕС потрібна ціла і неушкоджена, інакше вони б її вже давно підірвали і пішли з АЕС за принципом, якщо Україна не здається, то нехай перетвориться на ядерний смітник. Але ні, вони так не роблять, вони шантажують і намагаються підняти градус цього шантажу, це перше. Друге, вони терміново і дуже великими темпами будують нову підстанцію, для того, щоб переключити АЕС на російські енергетичні системи і подати електроенергію до Криму", - говорить Жданов.

За його словами, це дуже сильний блеф. Росіяни постійно намагаються випередити. На 24-те було призначено засідання Ради Безпеки ООН стосовно ситуації на ЗАЕС, сьогодні (23 серпня - ред.) Росія ініціювала і буде проведено теж саме засідання Ради Безпеки ООН, тільки вже за ініціативи Росії стосовно ситуації в Україні. Як Україна "намагається скоїти ядерну катастрофу в центрі Європи". Тобто вони грають, грають дуже ризиковано, дуже нахабно, намагаючись отримати преференції від такої небезпечної гри.

Велика Британія попередила, якщо із ЗАЕС станеться витік радіації, це буде нападом на НАТО

"Тут ми і подивимося. НАТО існує на папері чи в реальності. Чому така заява зроблена. Справа в тому, що зараження будь-якого громадянина країни-члена НАТО радіоактивним випромінюванням – це фактично посягання на його життя або намагання його вбити. Тому вони будуть вважати це як напад на країни Альянсу. Наприклад, пан Макрон дивиться на карту і розуміє, що до Франції хмара (радіоактивна - ред.) не дійде. А от до Німеччини вона цілком може дійти. Навіть та модель, яку показували, на період прогнозу погоди від 15 до 18 серпня, там хмара доходила аж до Балкан. По всій східній Європі через Німеччину, Чехію і на південь. Тому він (Макрон - ред.) почав телефонувати Путіну і домовлятися про ситуацію", - говорить експерт.

Нагадаємо, окупанти збільшили кількість техніки і військових на ЗАЕС.

Читайте також: