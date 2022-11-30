Росії знову примарилась "анексія" Польщею західних областей України: що видав Наришкін

В Росії заявили, що Польща готується до захоплення областей України.

Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін придумав чергову, але не нову, пропаганду про те, що Польща "готується до захоплення західних областей України – Львівської, Івано-Франківської та більшої частини Тернопільської областей".

Про це він розповів в інтерв'ю пропагандистському ЗМІ "РИА Новости".

За фантазіями Наришкіна, три західних регіони України нібито стануть "щедрою компенсацією від України за військову допомогу та надання даху над головою біженцям".

"Польське керівництво націлене діяти ініціативно та наполегливо через побоювання, що старші партнери по НАТО в зимові місяці спробують домовитися з Москвою, незважаючи на інтереси не лише українців, а й поляків", - заявив Наришкін.

Наришкін також вигадав, що польське керівництво нібито має намір провести на заході України "референдуми для обґрунтування своїх претензій на українські землі".

За його словами, як "пробну кулю" польські спецслужби нібито злили українським ЗМІ відомості про нібито підготовку у Львівській області плебісциту на тему приєднання до Польщі. Реакцію вагомих регіональних гравців та простих громадян "ретельно відстежать та проаналізують". Разом з тим представник країни-окупанта "застеріг" Варшаву від спроб анексувати українські землі.

"Хочемо заздалегідь застерегти поляків від поспішного проведення хибних аналогій і закликати до більш ретельного вивчення своєї історії. Нагадаємо, вона наповнена гіркими прикладами зіткнень польських та українських націоналістів. Може, не варто знову наступати на ті ж граблі?" – видав Наришкін

Фейки російської пропаганди про Польщу

Наприкінці травня російські пропагандисти поширили брехливу заяву секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева про "початок захоплення" Польщею західних областей України.

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин пояснив, що російська пропаганда вибудувана на брехні про те, що Київ та Варшава нібито домовилися про те, що "Польща забере захід України за її борги" і що польські найманці зрештою окупують Україну.

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