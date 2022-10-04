Російська агресія завдала збитків довкіллю України на понад 36 мільярдів євро

У понеділок, 3 жовтня, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець на слуханнях в Європарламенті в Страсбурзі заявив, що завдана військовим вторгненням РФ екологічна шкода оцінюється сумою приблизно 36 млрд євро, а під загрозою перебувають мільйони гектарів природних заповідників.

Про це повідомило агентство Reuters.

За словами українського міністра, п'ята частина заповідних територій в Україні перебуває під загрозою знищення, загалом зафіксовано близько 2000 випадків завдання екологічної шкоди. Міністерство оцінило збитки за забруднення повітря у близько 25 млрд євро, а ще 11,4 млрд євро необхідно для усунення шкоди, завданої ґрунтам.

"Лише за сім місяців війни в атмосферу було викинуто 31 млн тонн вуглецю, що приблизно дорівнює кількості, яку виробляє Нова Зеландія за рік", - заявив Стрілець.

Міністр додав, що 79 млн тонн парникових викидів може утворитися під час відновлення інфраструктури та будівель, зруйнованих російськими окупантами.

Нагадаємо, Від ракетно-бомбових ударів по території Народицької територіальної громади у Житомирській області виникли масові лісові пожежі, в результаті чого вогнем знищено понад 2100 га лісу на території природного заповідника "Древлянський".

Читайте також: