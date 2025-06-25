Російська агентка замінувала скутер і підірвала військових у Харкові — СБУ

У Харкові затримали російську агентку. / © Служба безпеки України

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У Харкові контррозвідка СБУ та Національна поліція оперативно затримали російську агентку, яка 20 червня здійснила теракт проти українських військових.

Деталі повідомили у Службі безпеки України.

Вибух стався біля місцевого кафе, куди двох бійців ЗСУ заманили під приводом передачі волонтерського скутера. Усередині транспортного засобу було закладено саморобний вибуховий пристрій.

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За даними Харківської обласної прокуратури, 20 червня близько 14:00 у парку Індустріального району Харкова внаслідок вибуху скутера загинув 26-річний військовослужбовець, ще один — 29-річний — зазнав тяжких поранень.

До теракту причетна 19-річна харків’янка, завербована спецслужбами РФ через Telegram-канали з пошуку роботи. Вона отримала інструкції щодо виготовлення вибухівки у домашніх умовах, придбала необхідні хімікати, електроніку й телефони для дистанційного підриву, а зібраний пристрій заклала в багажник скутера.

Замінований скутер. / © Служба безпеки України

Російські куратори стежили за військовими через встановлену приховану камеру, а вибуховий пристрій активували, коли ті підійшли до скутера. Після вибуху дівчина намагалася переховуватись, але була затримана протягом кількох годин.

Під час обшуку у неї виявили залишки вибухових компонентів і мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом. Слідчі СБУ вже повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 258 КК України — теракт, що спричинив загибель людини.

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Наслідки теракт у Харкові. / © Харківська обласна прокуратура

Зараз агентка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію провели співробітники СБУ у Харківській області спільно з карним розшуком поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше російські спецслужби намагалися підірвати українського військового у Харкові за допомогою саморобного вибухового пристрою.