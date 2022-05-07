Російська акторка Марія Машкова про долю Путіна: "Він заслуговує Гаазького трибуналу"

Відома російська акторка Марія Машкова з тих артистів, які підтримують Україну і розповідають про війну РФ проти нашої країни.

У свіжому інтерв'ю Юрію Дудю Машкова розповіла, якої долі, на її думку, заслуговує президент Росії Путін. Акторка вважає, що він заслуговує на Гаазький трибунал:

"Я вважаю так, абсолютно, він заслуговує на суд. Справедливий та відкритий, де ми побачимо всі докази", - прокоментувала Машкова.

Разом з тим акторка відповіла на запитання, чи міркувала вона про те, що під судом можуть опинитися й інші прихильники російської пропаганди. Враховуючи батька Марії, відомого російського актора Володимира Машкова, який є палким путіністом і брав участь у концерті в Лужниках. Як відомо, 18 березня на московському стадіоні "Лужники" відбувався мітинг-концерт, присвячений восьмій річниці анексії Криму та Севастополя - ведучі говорили про цю подію як про "повернення до рідної гавані".

Марія Машкова та Володимир Машков

"Те, що я подумала, коли побачила Лужники. Я злякалася цього. У мене просто постало питання, що я можу як дочка, маючи складні стосунки з батьком, але яка його любить, що я можу зробити для нього. Я з'ясувала дві речі. Перше – якщо маю паспорт, я зможу подати на возз'єднання з сім'єю і забрати тата. Другий варіант, припустимо, у Росії революція, хтось інший приходить і виводить людей, які відповідали за пропаганду. Я уявила, що я можу приїхати і сказати: "у всіх були родичі, які заплуталися", - поділилася Машкова.

Вона також зізналася, що заблокувала рідного дядька у телефоні через його позицію щодо України:

"У моєї бабусі троє дітей. Дядько Валера, прекрасний заслужений льотчик, її старший син, перебуває в Новосибірську. Вважає мене зрадником. Багато всякої гидоти мені написав. Мені довелося заблокувати його. Я його попередила, що якщо він продовжить гидоту говорити... Так, мені довелося заблокувати рідного дядька", - зізналася Машкова.

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