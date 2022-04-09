Російська акторка Тетяна Лазарєва про звірства окупантів в Україні: "Я б горло перегризла"

Також зірка заявила, що вже вважає Україну переможницею.

Російська акторка і телеведуча Тетяна Лазарєва, яка перебувала в Києві під час вторгнення Росії до України 24 лютого, зізналася, на місці українців не змогла б пробачити звірства окупантів над мирними мешканцями.

Про це зірка, яка публічно критикує кремлівську владу, розповіла в інтерв'ю програмі ЖВЛ.

Артистка відреагувала на моторошні події у різних містах України, зокрема Бучі, Бородянці та Маріуполі.

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"Те, що відбувається з дітьми, які у них травми, як їм це може змінити життя, – це настільки жахливо! Я, чесно кажучи, погоджуюся з деякими моїми друзями, які не розуміють, як взагалі українці можуть брати в полон росіян та гуманно з ними спілкуватися. Я просто горло перегризла б людині, яка з моєю дитиною таке зробила", – заявила Лазарєва.

Також Тетяна зізналася, що вже вважає Україну переможницею у цій війні. Акторка поміркувала, чи зможуть українці колись пробачити росіянам.

"Я не можу говорити, чи простить Україна Росію, чи не простить... Це не мені вирішувати. Але я не пробачила б. І довго. Подивимося. Я продовжуватиму наполягати на тому, що в Росії теж є пристойні люди, які думають, які проти того, що Путін почав війну", – заявила вона.

Втім, Лазарєва додала, що попри все любить всю Батьківщину і долучатися до флешмобу з паління російського паспорту не збирається: "Я далека від того, щоб спалювати свій паспорт. Більше того, я взагалі не соромлюся того, що я росіянка. Мені соромно за те, що відбувається зараз".

Нагадаємо, Тетяна Лазарєва за тиждень до війни прилетіла до України зніматися у шоу "Ліга сміху". За два тижні після повномасштабного вторгнення артистка все ж виїхала до Іспанії, де наразі і перебуває.

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