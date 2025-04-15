Російська армія далі просувається в Курській області: деталі від ISW

Армія РФ. / © Associated Press

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Армія РФ нещодавно просунулася в Курській області на тлі продовжених зусиль витіснити ЗСУ з їхніх позицій, що залишилися в цьому районі. У Бєлгородській області тривали бої.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 13 квітня показують, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Гуєво.

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Своєю чергою, російські мілблогери стверджували, що сили РФ просунулися на північ від Гуєво та витісняють українські сили з монастиря Святого Миколая на північний схід від Горналя. Втім, американські фахівці не можуть підтвердити ці заяви.

Зазначається, що бої тривали біля Горналя та Олешні. Крім того, російські мілблогери стверджували, що українські сили утримують позиції в Горнальному та Олешні.

Російське джерело стверджує, що 11 квітня українські війська завдали успішного удару з HIMARS по передовому командному пункту російського 30-го мотострілецького полку у Гуєво, поранивши командира полку та вбивши заступника командира полку та взводу зв'язку. Російське джерело стверджує, що раніше ЗСУ завдавали ударів з безпілотників і ракет по командному пункту. Втім, військове командування РФ “не докладало жодних зусиль” для переміщення або приховування командного пункту.

Окрім того, 13 квітня українське джерело повідомило, що винищувач МіГ-29 завдав удару з бойового озброєння AASM Hammer по позиціях росіян у Тьоткіно, що на південний захід від міста Курськ. Також Збройні сили безпілотних систем ЗСУ 14 квітня повідомили, що завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу малої дальності “Стела-10” в Курській області.

Окрім того, в ISW наголошують, на північному заході Бєлгородської області тривали бої, але російські війська не підтвердили наступ. Бої тривали в Попівці та Демидівці.

Як повідомлялося, армія РФ прагне витіснити ЗСУ з Курської області до 9 травня. Шкодувати сил і засобів на цьому напрямку російське військове командування не буде.

Дата публікації 21:18, 13.04.25 Кількість переглядів 16 Удар по Сумах — це підготовка до наступу?! Ексклюзив! Що коїться на кордоні з РФ?!