Війська РФ / © Associated Press

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Російська армія не здатна одночасно концентрувати переважаючі резерви по всіх напрямках фронту.

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

«Росіяни змогли сконцентрувати понад 53 тисячі угруповання військ для наступальних дій на Сумщині. Тільки ж це не відбувається так, що 250 окупантів воюють, а інші там собі релаксують», — зазначив експерт.

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Він пояснив, що загарбникам доводиться виділяти певну кількість особового складу для забезпечення у так званій «kill-зоні».

«У росіян є різні нюанси. До прикладу, їм доводиться виділяти певну кількість особового складу, щоб вони займались забезпеченням по ось тій 15-кілометровій kill-зоні, де активно працюють наші і їхні дрони», — додав Киричевський.

«Тому все це угруповання росіян, яке було зосереджене на Сумському напрямку, брало участь у бойових діях», — пояснив він.

За словами експерта, пріоритетом для окупаційних військ залишається Схід України, тоді як спроби наступу на Сумщині виявились безуспішними.

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«З іншого боку виходить, що це 53-тисячне угруповання війська окупантів, яке вони зосередили для наступальних дій на Сумщині, є максимальною кількістю того, що їм вдалось там зібрати», — сказав Киричевський.

«Навіть якщо росіяни мають формальну перевагу над нами в особовому складі, вони все одно не можуть концентрувати ці резерви так, як би їм хотілось по всіх напрямках. Їм доводиться робити розстановку пріоритетів», — підкреслив він.

«Пріоритет для них сьогодні — Схід України», — наголосив експерт.

Киричевський також прокоментував повідомлення про стабілізацію фронту на Сумщині.

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«Те, що є повідомлення про стабілізацію фронту на Сумщині, можна трактувати так, що росіяни точно не зможуть взяти Суми й рухатись вперед», — сказав він.

«Втім, це й не означає, що найближчим часом їх вдасться відкинути до лінії державного кордону. Ситуація може розвиватись подібно до боїв на Вовчанському напрямку, коли за три тижні їх загальмували, але кілька місяців знадобилось для того, щоб відкинути їх на початкові позиції», — додав експерт.

На думку Киричевського, малоймовірно, що росіяни почнуть перекидати резерви із Донбасу на Сумщину.

«Уявити, що росіяни не будуть ставити в пріоритет Донбас й почнуть перекидати резерви на Сумщину, звісно можна. Але тоді в них почнеться розвал управління і це було б дуже гарним подарунком для нас», — зауважив він.

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«Тому ситуація сьогодні схиляється до того, що Сумщина для окупантів відходить на другий план, а в першу чергу вони будуть зосереджувати увагу на Сході України», — резюмував Киричевський.

Раніше повідомлялося, що на півночі Сумської області, зокрема в районах Юнаківки, Яблунівки, Новомихайлівки, Андріївки та Варачиного, російські війська продовжують тактичне просування.

Ми раніше інформували, що аналітики DeepState повідомляють про погіршення ситуації на півдні Донеччини.