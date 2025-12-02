ТСН у соціальних мережах

Російська армія окупувала село і просунулась у двох областях — DeepState (мапи)

На фронті Росія має нові територіальні успіхи: DeepState повідомив про окупацію села Козацьке.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Російські війська просунулись у Донецькій та Запорізькій областях. У Покровському районі ворог захопив село Козацьке.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Російські загарбники окупували Козацьке (окупаційна радянська назва Московське) на Донеччині, а також просунулися в області у Покровську, Мирнограді, поблизу Шахового, Миколаївки та у Запорізькій області поблизу Кам’янського.

Мапа з просуванням російських військ на фронті / © Deepstatemap

Мапа з просуванням російських військ на фронті / © Deepstatemap

Мапа з просуванням російських військ на фронті / © Deepstatemap

Мапа з просуванням російських військ на фронті / © Deepstatemap

Нагадаємо, 1 грудня у DeepState інформували про просування ворога поблизу Рівнопілля, Гуляйполя Запорізької області, біля Ступочок Донецької області та Дворічанського на Харківщині.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський 1 грудня спростував заяви президента РФ Володимира Путіна про нібито майже повне захоплення Куп’янська на Харківщині. Глава держави запевнив, що «майже всіх [росіян] вичистили з цього міста». Зеленський визнав, що складні бої тривають у Покровську та на інших напрямках, і є деякі просування ворога, але наголосив, що жодна з наступальних операцій РФ не була справді успішною.

Водночас, начальник відділення комунікацій 63-ї ОМБр Ростислав Ящишин заявив про «критично важку» ситуацію на Лиманському напрямку. Він наголосив, що напрямок терміново потребує підкріплення — додаткової піхоти та екіпажів БпЛА — для утримання позицій. Ворог постійно кидає нові резерви, незважаючи на колосальні втрати.

