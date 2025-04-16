Російська армія отримала важливий наказ до 9 травня: деталі від аналітика

Президент Росії Володимир Путін і Курська область / © ТСН.ua

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Президент Росії Володимир Путін видав армії розпорядження до 9 травня повністю звільнити Курську область від українських військ.

Про це військовий аналітик Олексій Гетьман заявив у ефірі телеканалу FREEДОМ.

Наказ для російської армії до 9 травня

За його словами, російські війська надалі намагатимуться витіснити Сили оборони України з Курщини, зокрема за допомогою дій у Сумській області. Однак у ворожої армії немає резервів для масштабних наступальних операцій.

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«На Сумському напрямку, на Курщині загалом, росіяни отримали розпорядження від свого президента до 9 травня повністю звільнити Курську область від українських військ. Оскільки вона межує з Сумською областю, то очевидно, ці дії, спроби видавити українські війська з Курщини, будуть здійснюватися і через Сумську область», — сказав Гетьман.

Ситуація на фронті зараз

Він зазначив, що на фронті фіксується то збільшення, то зменшення бойових зіткнень. Швидше за все, зменшення пов’язане з перегрупуванням, невеликою тактичною ротацією. Тобто це пауза між серйозними наступальними діями ворога.

«Тими військами, які в них є, силами і засобами, якихось суттєвих просувань за останні місяці росіяни ніде не досягли. Незначні просування на різних ділянках є, але ми теж просуваємося, відбиваємо позиції, які були втрачені. Тому можна, в принципі, сказати, що лінія фронту більш-менш стабільна«, — розповів аналітик.

Чи здатна РФ проводити масштабні наступальні операції?

Гетьман також прокоментував підготовку росіян до масштабних наступальних дій. Він нагадав, що ворог сам анонсував їх на весну і літо 2025 року. Але для цього необхідно набагато більше сил і засобів, ніж у російської армії є зараз.

«Росіяни навіть говорили про те, що їхні наступальні дії будуть розраховані на 6-9 місяців. Але для того, щоб такі серйозні наступальні дії проводити по всій лінії фронту, потрібно більше сил і засобів«, — сказав Гетьман.

Він також зауважив — не зовсім зрозуміло, де росіяни збираються брати більшу кількість військ, необхідну для великих наступів. За словами аналітика, реального резерву у ворога немає, тому важко зрозуміти, за рахунок чого вони зможуть проводити якісь суттєві наступальні дії.

Як зазначив Гетьман, наразі чисельність російських окупантів на фронті не збільшилася.

«Навпаки, потрошечки зменшується завдяки українським Збройним силам. І якихось резервів, які росіяни готують, нібито вони десь у них там у тилу заховані, такого теж немає. Тому припустити, що вони будуть активно наступати — можна, але говорити про те, що ЗС РФ зможуть домогтися якихось істотних успіхів — питання дуже, скажімо так, спірне«, — резюмував аналітик.

Нагадаємо, політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов також заявляв, що для Путіна дуже важливо до 9 травня звільнити від української армії Курську область, де зараз точаться жорстокі бої.