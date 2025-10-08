- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 2
- Час на прочитання
- 1 хв
Російська армія проснулась у Сумській та Запорізькій областях — DeepState
DeepState оновив мапу бойових дій, яка свідчить про просування ворога на Сумському та Запорізькому напрямках.
Російські війська просунулися на фронті біля Новомиколаївки у Сумській області та поблизу п’яти населених пунктів у Запорізькій області.
Про це повідомили аналітики DeepState.
Російські окупанти мають просування:
поблизу села Новомиколаївка Сумської області,
біля села Новоіванівка Запорізької області,
біля села Охотниче Запорізької області,
села Малинівка Запорізької області,
села Вишневе Запорізької області,
у селі Полтавка Запорізької області.
Нагадаємо, згідно зі звітом ISW за 7 жовтня, російські війська не досягли прогресу на Куп’янському, Сумському та Лиманському напрямках. Натомість, ворогу вдалося просунутися на Сіверському та Покровському напрямках, використовуючи тактику проникнення малими групами.