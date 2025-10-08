ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2
Час на прочитання
1 хв

Російська армія проснулась у Сумській та Запорізькій областях — DeepState

DeepState оновив мапу бойових дій, яка свідчить про просування ворога на Сумському та Запорізькому напрямках.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російські військові

Російські військові / © Getty Images

Російські війська просунулися на фронті біля Новомиколаївки у Сумській області та поблизу п’яти населених пунктів у Запорізькій області.

Про це повідомили аналітики DeepState.

Російські окупанти мають просування:

  • поблизу села Новомиколаївка Сумської області,

  • біля села Новоіванівка Запорізької області,

  • біля села Охотниче Запорізької області,

  • села Малинівка Запорізької області,

  • села Вишневе Запорізької області,

  • у селі Полтавка Запорізької області.

Нагадаємо, згідно зі звітом ISW за 7 жовтня, російські війська не досягли прогресу на Куп’янському, Сумському та Лиманському напрямках. Натомість, ворогу вдалося просунутися на Сіверському та Покровському напрямках, використовуючи тактику проникнення малими групами.

Дата публікації
Кількість переглядів
2
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie